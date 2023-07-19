Cihangir’de 9 isim kiralık listesinde

Süper Lig ekibi Cihangir Kulübü kadro planlamasında bulunmayan futbolcuların kiralık listesine konulduğunu açıkladı.
Listede şu isimler bulunuyor;
Taner Bingöllü, Berkem Nurdal, Osman Şah, Hamit Aykan, Tuğcan Aksulu, Baran Şahinsoy, Alperen Gülmez, Murat Şarman, Ergün Kozandağ.
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