Cihangir’de 3 futbolcu kiralık listesinde

Aksa Süper Lig’de ilk devreyi zirvede tamamlayan Cihangir, 2023-2024 yılı ikinci dönem kiralık listesine üç futbolcu koydu.
Cihangir’de Osman Şah, Taner Bingöllü ve Yunus Yeşilırmak kiralık listede yer alan futbolcular oldular.
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