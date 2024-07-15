Cihangir yeni sezona 'merhaba' dedi

Necati KÜLAHLILAR
Süper Ligin güçlü takımlarından ve Cihangir dün 2024-2025 futbol sezonuna merhaba dedi.
dün saat 18.00 Cihangir Stadı'nda toplanan kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler, teknik direktör Toygar Davulcu, teknik ekibi ve futbolcular katıldı. İlk antrenmana yeni transferlerden Uğur Gök, Yusuf Beyazi denenmek için yabancı futbolcu Pape katıldı. Meye ise çapraz bağlarından ameliyat olduğu için katılmadı.
Toygar Davulcu, "Bu yıl geçtiğimiz sezondan daha iyi bir başarı yapmamız gerekirse tekrarlamak için yine çok çalışacağız. Bir kaç transfer yaparsak ayni başarıyı tekrarlamak istiyoruz ve sezon sonunda arzuladığımız hedefe ulaşırız" dedi.
Daha sonra düz koşu ile başlayan antrenman sonrasında açma germe harekeleri devam etti.
KARAVEZİRLER: HEDEFİMİZ EN ÜST NOKTADA OLMAK
Cihangir kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler "Yeni sezonda hedeflerimiz istikrarı devam ettirerek bununla beraber en üst noktada olmaktır.Zaten 3 yıldır bir oluşumun içerisindeyiz. İki güzel transfer yaptık,bir tane yabancı denemek için başladı ve sezonu en iyi noktada bitirmek istiyoruz."
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