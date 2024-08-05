banner913
banner932
Plaj güreşinde açılış Lapta’dan
Plaj güreşinde açılış Lapta’dan
10 0
Fenerbahçe, Lille'e konuk olacak
Fenerbahçe, Lille'e konuk olacak
12 0
 
Çocuklara dadanan Bangaledeşli, kaçak çıktı
Çocuklara dadanan Bangaledeşli, kaçak çıktı
24 0
Eczacıya cinsel saldırı
Eczacıya cinsel saldırı
181 0
62. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
62. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
29 0
Polis Akademisi’ne öğrenci kabul edilecek
Polis Akademisi’ne öğrenci kabul edilecek
26 0
Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı
Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı
80 0
banner1032

Cihangir U11 takımı şampiyon

banner1020

Aras Aktuğralı anısına düzenlenen futbol turnuvasını U-11 kategorisinde Cihangir Futbol Okulu kazandı

banner974
Cihangir U11 takımı şampiyon
banner971
Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren şampiyon meleklerden biri olan Aras Aktuğralı anısına düzenlenen futbol turnuvasını Cihangir Futbol Okulu kazandı.
Mağusa Türk Gücü Akademi'nin, Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden şampiyon meleklerden biri olan Aras Aktuğralı adına düzenlediği turnuva, mücadele gücü yüksek ve keyifli bir şekilde gerçekleşti.
Cihangir Futbol Takımı, U11 Takımı grup maçlarının ardından yarı finale, Mağusa Türk Gücü finalde ise Baf Ülkü Yurdu maçlarını da başarıyla tamamlayarak turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Cihangir Futbol Takımı tarafından yapılan açıklamada, "Takımımızı Aras Aktuğralı turnuvasına davet eden Mağusa Türk Gücü camiasına akademi koordinatörü Sercan Çavuşoğlu'na ve emek veren herkese çok teşekkür ederiz" denildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.