Cihangir U11 takımı şampiyon

Aras Aktuğralı anısına düzenlenen futbol turnuvasını U-11 kategorisinde Cihangir Futbol Okulu kazandı

Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren şampiyon meleklerden biri olan Aras Aktuğralı anısına düzenlenen futbol turnuvasını Cihangir Futbol Okulu kazandı.

Mağusa Türk Gücü Akademi'nin, Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden şampiyon meleklerden biri olan Aras Aktuğralı adına düzenlediği turnuva, mücadele gücü yüksek ve keyifli bir şekilde gerçekleşti.

Cihangir Futbol Takımı, U11 Takımı grup maçlarının ardından yarı finale, Mağusa Türk Gücü finalde ise Baf Ülkü Yurdu maçlarını da başarıyla tamamlayarak turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Cihangir Futbol Takımı tarafından yapılan açıklamada, "Takımımızı Aras Aktuğralı turnuvasına davet eden Mağusa Türk Gücü camiasına akademi koordinatörü Sercan Çavuşoğlu'na ve emek veren herkese çok teşekkür ederiz" denildi.

