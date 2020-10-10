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Cihangir U-20’nin teknik heyeti belirlendi

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Cihangir U-20’nin teknik heyeti belirlendi
K-PET Süper Lig ekiplerinden Cihangir’de A Takım çalışmalarını sürdürürkeni yönetim kurulu, Cihangir U-20 takımının teknik heyetini de belirledi.
Hüseyin Karavezirler başkanlığındaki yönetim kurulu, Cihangir U-20 Takımının teknik ekibine antrenörolarak Mehmet Sağıroğlu’nu getirdi. Mehmet Sağıroğlu’nun ekibinde kaleci antrenörü olarak ise Mehmet Bozat görev yapacak.
 
 
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