Cihangir U-20’nin teknik heyeti belirlendi

K-PET Süper Lig ekiplerinden Cihangir’de A Takım çalışmalarını sürdürürkeni yönetim kurulu, Cihangir U-20 takımının teknik heyetini de belirledi.
Hüseyin Karavezirler başkanlığındaki yönetim kurulu, Cihangir U-20 Takımının teknik ekibine antrenörolarak Mehmet Sağıroğlu’nu getirdi. Mehmet Sağıroğlu’nun ekibinde kaleci antrenörü olarak ise Mehmet Bozat görev yapacak.
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