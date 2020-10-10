Cihangir U-20’nin teknik heyeti belirlendi

K-PET Süper Lig ekiplerinden Cihangir’de A Takım çalışmalarını sürdürürkeni yönetim kurulu, Cihangir U-20 takımının teknik heyetini de belirledi.

Hüseyin Karavezirler başkanlığındaki yönetim kurulu, Cihangir U-20 Takımının teknik ekibine antrenörolarak Mehmet Sağıroğlu’nu getirdi. Mehmet Sağıroğlu’nun ekibinde kaleci antrenörü olarak ise Mehmet Bozat görev yapacak.



