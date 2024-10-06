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Cihangir, Tepe’de son dakikada güldü

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Cihangir konuk olduğu Gönyeli karşısında maçın başında 2 – 0 öne geçmesine karşın Gönyeli beraberliği yakaladı ancak maçın son anlarında Cihangir bulduğu golle sahadan 3 – 2 galip ayrıldı

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Cihangir, Tepe’de son dakikada güldü
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Stat: Gönyeli Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Özal Çağlayan, Baran Marangoz
Gönyeli: Remzi, Ahmet Can Temel (Ömer), Azat, Kahraman(Berkem), Mahmut, Hasan Kanlı, (İbrahim)
Cihangir: Hasancan Celal, Nurettin( Oladimeji), Mikail Sivri, Yusuf , Hakan (Erol), Serge Abaka(Yankı), Uğur Gök, Babacar Diop, Muhittin, Sercan,  Guy Michel Landel,
GOLLER: Dk.29 ve 35 Ladji Malle (Gönyeli) – Dk.7 Babacar Diop, Dk.12 ve 90 Uğur Gök (Cihangir)
 
AKSA Süper Lig’in 3. haftasında Gönyeli ile Cihangir karşı karşıya geldi.
Gönyeli Stadı’nda ilk devresi 2-2 tamamlanan maçı Cihangir 90. dakikada kaydettiği golle 3-2 galibiyetle tamamladı.
Maça hızlı başlayan konuk Cihangir 7. dakikada Babacar Diop ve 12. dakikada Uğur Gök’ün golleriyle 2-0 öne geçti.
Gönyeli bu gollere Ladji Malle’nin 29 ve 35. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılık verince  skoru 2-2 yaptı.
İkinci devre karşılıklı ataklarla geçerken 90. dakikada Uğur Gök kaydettiği golle maçı 3-2 Cihangir’e kazandırdı.
Bu sonucun ardından Cihangir 6 puana yükselirken, Gönyeli henüz puanla tanışamadı. Ligde gelecek hafta Gönyeli, Miracle Değirmenlik’e konuk olacak. Cihangir ise Larnaka Gençler Birliği’ni konuk edecek.
 
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