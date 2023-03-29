Cihangir, son şampiyonu eledi

Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final mücadelesinde erken final niteliğindeki karşılaşmada Cihangir, kupanın son şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nü normal süresi ve uzatmaları 0-0 eşitlikle sonuçlanan maçta seri penaltı atışları sonunda 4-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı

Cihangir StadıFehim Dayı, Arif Malek, Sabriye AtikoğluDursun, Nurettin, Selçuk, Mikail, Erol, Hakan (Yankı), Sercan, Tacettin (Ali Öztürk), Babacar Diop, Muhittin (Berhan),Rahmi Çelik.Ufuk, Uğur, Mehmet Gürlü, Ünal, Bünyamin, Isaac(M. Yaşınses), Mehmet Erol, Emre Özsin (E. Kuvvetlişahin), Mustafa, Mickael Pote, ŞenolDk.101 Babacar Diop (Cihangir)Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final eşleşmesinde, ikinci maçta Mağusa Türk Gücü’nü penaltı vuruşları sonunda Cihangir rakibini 4 – 2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.Cihangirliler maç sonunda büyük sevinç ve coşku yaşadılar. Teknik direktör Toygar Davulcu ve ekibi, 10 kişiyle AKSA Süper Lig liderini elemenin coşkusunu doyasıya yaşadılar.14.Dk: Cihangir atağında Muhittin’in pasıyla sağdan hareketlenen Babacar pasını ceza alanı içerisinde boş durumdaki Hakan’a aktardı. Hakan topa geç yetişip açısını kaybetmesine rağmen vuruşunu yaptı ancak kaleci Ufuk gole izin vermedi.35.Dk : MTG’nin kullandığı köşe atışında Pote’nin kafa vuruşunda kaleye giden topu Nurettin çizgiden uzaklaştırmayı başardı.39.Dk: MTG atağında sağ çaprazdan ceza alanına giren Şenol’un vuruşunda kaleci Dursun gole izin vermedi.40.Dk: Cihangir atağında Hakan’ın pasında topla buluşan Babacar’ın pasıyla topla buluşan Muhittin kötü bir vuruşla topu üstten dışarıya gönderdi ve net bir fırsatı değerlendiremedi.67.Dk: MTG atağında Uğur’un soldan orta şut karışımı vuruşunda top üst direkten geri geldi.76.Dk: MTG atağında Uğur ceza alanı dışından etkili vurdu ancak top yandan az farkla dışarıya gitti. 99.Dk: Cihangir’de Babacar rakibi Mustafa Salk’a yaptığı hareket sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.107.Dk: MTG atağında Mehmet Gürlü sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Dursun gole izin vermedi.118.Dk : MTG atağında Mustafa Salk’ın kafa vuruşunda kaleci Dursun topu tokatladı. Dönen topa Şenol rövaşata ile vurdu ve yine kaleci Dursun bu topun gol olmasını engelledi.lk atışlarda MTG’den Şenol ve Cihangir’den Muhittin vuruşlarını gole çevirirken, ikinci atışta Ünal’ın vuruşunu kaleci Dursun Cem kurtardı, Nurettin’in golüyle Cihangir 2-1 üstünlük yakaladı. Üçüncü atışlarda MTG’den Uğur ve Cihangir’den Yankı atışlarını gole çevirirken, dördüncü atışda Mehmet Erol’un vuruşunu yine Dursun Cem önledi. Rahmi’nin vuruşunun gol olması sonrasında kupanın son şampiyonu Mağusa Türk Gücü çeyrek finalde elenirken, Cihangir 4-2’lik skorla adını yarı finale yazdırdı.