Cihangir son nefeste

Cihangir konuk ettiği Gençler Birliği karşısında 1 – 0 geriye düşmesine karşın uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 2 – 1 galip ayrılarak üst üste 3. Galibiyetini almış oldu

Stat: Cihangir Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Rüya Sakallı, Cenk Aras Özfuttu

Cihangir: Hasancan Celal, Mikail Sivri, Yusuf Beyazi, Serge Alaın Abaka, Babacar Mbaye Dıop, Muhittin Tümbül, Sercan Demirman, Erol Aksunlar, Guy Mıchel Landel, Uğur Naci Gök, Hakan Karacaoğlu

L. Gençler Birliği: Cengiz Arapbayram, Emir Dolu, Bülent Tur, Abdulaziz Köse, Gabrıel Bawa, Berk Kaya, Badara Naby Sylla, Osman Turgut, Malık Yakubu, Galip Orcan, Yann Regıs Toualy

Goller: 69’ Muhittin Tümbül, 90+2 Guy Michel Landel (Cihangir), 66’ Yann Regıs Toualy (L. Gençler Birliği)

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 4. hafta maçında Cihangir ile Larnaka Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük çekişme içerisinde geçen ve iki takımın da net pozisyonları değerlendirmediği karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ilk devresinde ev sahibi ekip daha atak olsa da Gençler Birliği iyi savunma yaparak ev sahibinin gol girişimlerini engelledi. Konuk ekip zaman zaman da kontra toplarla rakip kalede gol aradı. Ancak ilk yarıda iki takımın çabaları yeterli olmayınca devre 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya Cihangir tempolu başladı. Ancak Cihangir forveti bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Orta alanda kapılan toplarla ani kontrataklardan gol arayan L. Gençler Birliği 66’ da yabancı oyuncusu Yann Regis Toualy’nin ayağından bulduğu golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Golden sonra tüm hatlarıyla yüklenen Cihangir, beraberliği bulmakta gecikmedi. Ev sahibinde golcü isim Muhitin Tümbül 69’da net bir vuruşla topu ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi 1-1. Golden sonra rakibi üzerinde ciddi bir baskı kuran Cihangir takımı galibiyet golünü ararken L. Gençler Birliği takımı kapanıp kalesini savundu. Maçın uzatma anlarında heyecan yükselirken Cihangir, yabancı oyuncusu Guy Michel Landel’in kafa vuruşundan kaydettiği golle karşılaşmayı 2—1 kazanarak kritik bir 3 puanın sahibi oldu.