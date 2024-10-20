Cihangir sessiz ve derinden

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Miracle Değirmenlik – Cihangir karşılaşmasında Cihangir geriye düşmesine karşın Babacar ve Uğur’un golleriyle 3 – 1 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü

Lefkoşa Atatürk StadıTurgay Misk, Halil Erdem Canaloğlu, Burak YiğitHasan Piro, Mustafa Vardi (Murat Ormancı), Adil Uçar, Hasan Ululök, Şükrü Erdoğan, Hüseyin Deynekli, Ünal Kaya, Fırat Ersalan (Yakup Şen), Akabueze, Emirhan Çil, Balde (Sertan Kurukafa).Hasancan Celal, Erol Aksunlar, Yankı Aktül (Berhan Çelme), Hakan Karacaoğlu, Uğur Naci Gök, Sercan Demirman, Muhittin Tümbül (Necati İnce), Mikail Sivri, Babacar, Abaka (Oladimeji), Landel.AKSA Süper ligin beşinci hafta karşılaşmasında Cihangir deplasmanda Miracle Değirmenlik’i 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Babacar (2) ve Uğur konuk takımın gollerini kaydeden isimler olurken, Miracle Değirmenlik’in tek golünü penaltıdan Akabueze kaydetti.3.dk: Etkili gelişen Cihangir atağında Babacar’ın sert vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.20.dk: Sağ kanattan gelişen Cihangir atağında son çizgiden yapılan ortada Yankı’nın ceza alanı içerisinde vuruşunda top yandan auta gitti.23.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli savunma tarafından yere indirilince ev sahibi takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Akabueze takımını öne geçirdi.1-028.dk: Etkili gelişen Cihangir atağında topu önünde bulan Babacar yaptığı etkili vuruşla skora denge getirdi. 1-140.dk: Miracle Değirmenlik takımının kazandığı serbest vuruşta Akabueze’nin direk kaleye gönderdiği topu kaleci Hasancan önledi.50.dk: Cihangir kontra atağında Babacar’ın pası ile ceza alanına giren Muhittin’in vuruşunu kaleci Hasan Piro iki hamlede önledi.51.dk: Kalabalık adamla gelişen yeni bir Cihangir atağında Muhittin’in vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.58.dk: Miracle Değirmenlik’in kullandığı serbest vuruşta yapılan ortada Adil’in kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.70.dk: Etkili gelişen Cihangir atağında ceza alanı dışından Uğur’un vuruşunda top filelere gitti.1-275.dk: Cihangir’in etkili gelişen yeni bir atağında topun gelişine enfes vuran Babacar farkı ikiye çıkardı.1-390+4.dk: Gelişen Cihangir atağında Miracle Değirmenlik ceza alanı içerisinde Ola’nın dönerek yaptığı vuruş kaleci Hasan Piro’da kaldı.Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi. Cihangir aldığı bu galibiyetle puanını 12 yaparken, Miracle Değirmenlik 6 puanda kaldı.