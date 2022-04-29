Cihangir rahatladı

Süper Lig ekibi Cihangir konuk ettiği küme düşen Girne Halk Evi’nin 2-1 mağlup ederek play-out hattı sıkıntısını atlatarak rahat bir nefes aldı

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Hakan Ünal, Halil Atlar, Serdar Gürpınar

CİHANGİR: Mehmet Yeşil, Nurettin Gecekuşu, Taner Bingöllü (Dk.78 Osman), Hakan Karacaoğlu, Muhittin Tümbül, Tacettin Köse (Dk.46 Selçuk), Erol Aksunlar, Barkın Özaşık, Berkem Nurdal, Berhan Celme (Dk.85 M. Yapıcıel), Zihni Temelci

GİRNE H. EVİ: Feyyaz Gül, Ali Nazlıoğlu, Arda Öner, Caner Efe (Dk.85 Mustafa), Samet Akrep (Dk.83 H. Yönlüer), Erdi Erduran, Mehmet Erfinike, Alpay Eminoğlu, Ali Rüşlü (Dk.83 Kutlu), Eşref Özkul (Dk.85 Ali Yusuf), Zafer Emre Taşkın

GOLLER: Dk.39 Taner Bingöllü, Dk.75 Muhittin Tümbül (Cihangir) – Dk.78 Samet Akrep (GHE)



AKSA Süper Lig’in 29. haftasında Cihangir, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Girne Halk Evi’ni konuk etti. Cihangir Stadı’nda yer alan karşılaşmayı ev sahibi 2-1 kazanarak son hafta öncesi ligde rahat bir konuma geldi.

Cezalı duruma düşen golcü futbolcusu Mishali’den yoksun bu maçta mücadele eden Cihangir’in galibiyet sayıları 39. dakikada Taner Bingöllü ve 75. dakikada Muhittin Tümbül’den geldi. Girne Halk Evi’nin golü ise 78’de takımın golcü ismi Samet Akrep tarafından kaydedildi.

Bu sonuçla Cihangir 45 puana yükselirken, Girne Halk Evi 6 puanda kaldı. Ligin son haftasında Cihangir, bir diğer ligden düşen Binatlı’ya konuk olarak sezonu tamamlayacak. Girne Halk Evi ise sahasında oynayacağı Hamitköy maçı ile Süper Lig’e veda edecek.

