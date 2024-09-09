Cihangir, orta sahasına Gine’den transfer

Mesarya bölgesinin Süper Lig ekiplerinden Cihangir 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam ederken yabancı oyuncu hakkı için de çalışmalarını tamamladı. Cihangir, Gineli eski milli oyuncu Guy Michel Landel ile anlaştı. Türkiye’de önemli takımlarda forma giyen, son olarak ise Trendyol Birinci Ligde Şanlıurfaspor’da forma giyen merkez orta saha oyuncusu Landel, bugün Cihangir’e imza atacak. Babacar’ı kadrosunda tutan Cihangir, Yenicami’nin eski oyuncusu Serge Abaka ile de anlaştı
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