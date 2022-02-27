Cihangir nihayet kazandı

Cihangir, son haftaların çıkışta olan takımı Göçmenköy’ü kendi sahasında 1-0 mağlup ederek ligin ikinci devresindeki ilk galibiyetini aldı

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Hüseyin Saçar, Sertan Alkın

Göçmenköy: Kemal, H.Sadıklar, Reşit(80.Dk Umut)Bekir, C.Terkan(46.Dk Arda) Burak, M.Amasyalı(53.Dk C.Yaşınses)H.Taşçı(87.Dk Muhittin)Mevlüt, M.Göçben, M.İneci

Cihangir: Mehmet, Nurettin, Taner, Musa(80.Dk Osman)Selçuk, Hakan, Tacettin(85.Dk Berkem)Erol, A.Öztürk(57.Dk Berhan)Barkın, Zihni

Goller: 85.Dk Barkın(Cihangir)



Aksa Süper Lig’in 20. haftasında Cihangir deplasmanda Göçmenköy'ü son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

9.dakikada gelişen Göçmenköy atağında Bekir’in ceza alanı içinde vuruşunu kaleci korner’e çeldi.

15.dakikada sol kanattan gelişen Cihangir atağında yapılan ortada Barkın’ın kafa vuruşunu savunmada Mehmet Göçben karşıladı.

18.dakikada Göçmenköy’ün kazandığı serbest vuruşta Bekir’in plase vuruşu kaleci kornere çeldi.

28.dakikada Cihangir atağında ceza alanı içinde Tacettin’in vuruşu direkten döndü.

47.dakikada Cihangir atağında Tacettin’in vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.

85.dakikada Cihangir atağında yapılan ortada Burak’tan seken top Barkın’ın önünde kaldı ve bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti.

