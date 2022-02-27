banner762
Yeşilova, kendine geldi
Yeşilova, kendine geldi
2 0
Gençlere bir çelme de İncirli’den
Gençlere bir çelme de İncirli’den
178 0
 
Mormenekşe’de sessiz gün
Mormenekşe’de sessiz gün
21 0
GÜNSEL’den staj ve işe alım olanağı
GÜNSEL’den staj ve işe alım olanağı
33 0
Makam araçlarının plakaları değişti
Makam araçlarının plakaları değişti
214 0
Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş!
Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş!
386 0
Yakında ekmeksiz kalabiliriz
Yakında ekmeksiz kalabiliriz
137 0
banner797

Cihangir nihayet kazandı

banner476

Cihangir, son haftaların çıkışta olan takımı Göçmenköy’ü kendi sahasında 1-0 mağlup ederek ligin ikinci devresindeki ilk galibiyetini aldı

banner714
Cihangir nihayet kazandı
Yer: Atatürk Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Hüseyin Saçar, Sertan Alkın
Göçmenköy: Kemal, H.Sadıklar, Reşit(80.Dk Umut)Bekir, C.Terkan(46.Dk Arda) Burak, M.Amasyalı(53.Dk C.Yaşınses)H.Taşçı(87.Dk Muhittin)Mevlüt, M.Göçben, M.İneci
Cihangir: Mehmet, Nurettin, Taner, Musa(80.Dk Osman)Selçuk, Hakan, Tacettin(85.Dk Berkem)Erol, A.Öztürk(57.Dk Berhan)Barkın, Zihni
Goller: 85.Dk Barkın(Cihangir)
 
Aksa Süper Lig’in 20. haftasında Cihangir deplasmanda Göçmenköy'ü son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
9.dakikada gelişen Göçmenköy atağında Bekir’in ceza alanı içinde vuruşunu kaleci korner’e çeldi.
15.dakikada sol kanattan gelişen Cihangir atağında yapılan ortada Barkın’ın kafa vuruşunu savunmada Mehmet Göçben karşıladı.
18.dakikada Göçmenköy’ün kazandığı serbest vuruşta Bekir’in plase vuruşu kaleci kornere çeldi.
28.dakikada Cihangir atağında ceza alanı içinde Tacettin’in vuruşu direkten döndü.
47.dakikada Cihangir atağında Tacettin’in vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.
85.dakikada Cihangir atağında yapılan ortada Burak’tan seken top Barkın’ın önünde kaldı ve bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.