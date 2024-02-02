Cihangir, Muhittin’le kazandı

AKSA Süper Lig’de 17’nci haftanın açılış maçında ligin yenilgisiz lideri Cihangir, konuk olduğu Göçmenköy’ü Muhittin’in golüyle 1 – 0 mağlup ederek önemli bir virajı kayıpsız geçti

Lefkoşa Atatürk StadıKerem Eran, Serdar Gürpınar, Berk BağrıkaraKıvanç, Bilal, Isaac, Reşit, Debouto, Kadir, Toure, Mevlüt(Mustafa), Eray(Musa), İbrahim Çıdamlı, Bekir(Remzi).: Hasancan, Nurettin, Çağrı, Selçuk, Meye(Yankı), Berhan(Ali), Babacar, Muhittin, Sercan, Mikail, Hakan Karacaoğlu (İbrahim Karadal)Dk. 43 Muhittin(Cihangir)Aksa Süper Ligi’nde haftanın açılış maçında lider Cihangir, zorlu Göçmenköy engelini tek golle aştı.Atatürk Stadında oynanan Süper Ligde 17. Haftanın açılış maçında Göçmenköy, Cihangir’i konuk etti. Göçmenköy’ün daha baskılı oynadığı ilk devrenin 43. dakikasında orta alanda aldığı topla rakip yarı alanda ilerleyen Hakan Karacaoğlu’nun al da at dercesine verdiği pasla Muhittin ilk devrenin skorunu belirleyen golü kaydetti. 0 – 1İkinci devrede daha dengeli bir oyun oynanırken Cihangir skoru korumaya çalıştı. Buna karşılık Göçmenköy tüm hücum silahlarını oyuna sürdü.8 dakikalık uzatma süresinde önemli pozisyonlar da sonuç getirmeyince Cihangir zorlu deplasmanda maçı 1 – 0 kazandı. Namağlup liderliğini sürdüren Cihangir, Göçmenköy’e rövanşı da vermedi.