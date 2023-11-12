Cihangir, liderlik aşkına

Stadyum: Cihangir Stadı
Hakemler:Tufan Çerçioğlu, Halil Canaloğlu, Yusufcan Dönder
Cihangir: Hasancan, Mikail, Çağrı, Selçuk, Meye, Berhan, Babacar, Muhittin, Ali Öztürk, Hakan Karacaoğlu, İbrahim Karadal
Yeniboğaziçi: Remzi, Ali Çelik, Berkem, Eray, Turgut, Zübeyir, Ahmet, Tufan, Ussumane, Mevlüt, Mehmet Göçben
Goller: 22.Dk (K.K) Mehmet Göçben, 56. Dk (P), 70 ve 72.Dk Muhittin (Cihangir)
K.Kart: Dk. 86 Ousmnanne(Y.Boğaziçi)
Süper Ligin 8. Hafta karşılaşmasında Cihangir, Yeniboğaziçi’ni Cihangir Stadı’nda konuk etti.
Dk 22: Cihangir’in kullandığı korner atışında Mikail’in şutunu Mevlit kale çizgisinden çıkardı. Dönen topu Mikail tamamlamak isterken, topu çıkarmak isteyen Mehmet Göçben’in dizine çarpan top kendi ağlarına gitti 1 – 0
Dk 42: Cihangir atağında atılan ara pasında kaleci Remzi ile karşı karşıya kalan Meye’nin şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
Dk 57: Cihangir atağında soldan yapılan ortada Mevlit’in topa eli ile müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Muhittin farkı ikiye çıkardı 2 – 0
Dk 65: Yeniboğaziçi ceza alanı içinde oluşan karambolde Muhittin ve Babacar’ın gollük vuruşlarını kaleci Remzi çıkardı. Dk 70: Mevlit’in hatalı pasında topu kapan Muhittin plase bir vuruşla topu bir kez daha ağlara gönderdi 3 – 0
Dk 72: Yeniboğaziçi ceza alanı içinde oluşan karambolde topa son dokunan Muhittin maçın skorunu 4 – 0 yaptı.
Dk 86: Selçuk ile girdiği ikili mücadelede Ousmanne yerde kalırken, penaltı bekledi. Ancak maçın hakemi pozisyonu oyuncunun kendini aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirip Ousmanne’yi çift sarıdan kırmızı kartla dışarı attı.
Karşılaşmayı ev sahibi Cihangir 4 – 0 kazanırken puanını 24’e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Yeniboğaziçi ise 1 puanla ligde son sırada kaldı
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