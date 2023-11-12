Cihangir, liderlik aşkına

Cihangir, sonuncu Yeniboğaziçi’ni de 4 golle mağlup ederek 8’de 8 yaparken, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Muhittin maçta hat trick yaptı. Yeniboğaziçi ise 8. Haftayı da galibiyet alamadan tamamladı

Stadyum: Cihangir StadıHakemler:Tufan Çerçioğlu, Halil Canaloğlu, Yusufcan DönderCihangir: Hasancan, Mikail, Çağrı, Selçuk, Meye, Berhan, Babacar, Muhittin, Ali Öztürk, Hakan Karacaoğlu, İbrahim KaradalYeniboğaziçi: Remzi, Ali Çelik, Berkem, Eray, Turgut, Zübeyir, Ahmet, Tufan, Ussumane, Mevlüt, Mehmet GöçbenGoller: 22.Dk (K.K) Mehmet Göçben, 56. Dk (P), 70 ve 72.Dk Muhittin (Cihangir)K.Kart: Dk. 86 Ousmnanne(Y.Boğaziçi)Süper Ligin 8. Hafta karşılaşmasında Cihangir, Yeniboğaziçi’ni Cihangir Stadı’nda konuk etti.Dk 22: Cihangir’in kullandığı korner atışında Mikail’in şutunu Mevlit kale çizgisinden çıkardı. Dönen topu Mikail tamamlamak isterken, topu çıkarmak isteyen Mehmet Göçben’in dizine çarpan top kendi ağlarına gitti 1 – 0Dk 42: Cihangir atağında atılan ara pasında kaleci Remzi ile karşı karşıya kalan Meye’nin şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.Dk 57: Cihangir atağında soldan yapılan ortada Mevlit’in topa eli ile müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Muhittin farkı ikiye çıkardı 2 – 0Dk 65: Yeniboğaziçi ceza alanı içinde oluşan karambolde Muhittin ve Babacar’ın gollük vuruşlarını kaleci Remzi çıkardı. Dk 70: Mevlit’in hatalı pasında topu kapan Muhittin plase bir vuruşla topu bir kez daha ağlara gönderdi 3 – 0Dk 72: Yeniboğaziçi ceza alanı içinde oluşan karambolde topa son dokunan Muhittin maçın skorunu 4 – 0 yaptı.Dk 86: Selçuk ile girdiği ikili mücadelede Ousmanne yerde kalırken, penaltı bekledi. Ancak maçın hakemi pozisyonu oyuncunun kendini aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirip Ousmanne’yi çift sarıdan kırmızı kartla dışarı attı.Karşılaşmayı ev sahibi Cihangir 4 – 0 kazanırken puanını 24’e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Yeniboğaziçi ise 1 puanla ligde son sırada kaldı