Cihangir, Lefkoşa'dan şen döndü

Cihangir konuk olduğu China Bazaar Gençlik Gücü karşısında sahadan 3-1 galip ayrılarak üst sıralarda yer alamaya devam ederken, Gençlik Gücü alt sıralarda kalmaya devam etti

Stad: Atatürk Stadı

Hakemler: Ali Özer, Hüseyin Saçar, İbrahim Katmer

C.B.Gençlik Gücü: Kemal(Beren), Aşkın,Sezgin(Rifat), Turgut, Abbas, Erin, Orhan(Raif), Ümitcan, Muhammet, Hasan Akkuyu(Yaşar), Behiç, Mashumba

Cihangir: Mehmet Yeşil, Nurettin, Selçuk, Mikail, Erol, Hakan, Sercan, Ali(Berhan), Yankı(Tacettin), Muhittin, Babacar(Taner).

Goller: Dk. 29 Ümitcan(Gençlik Gücü), Dk. 15 Babacar, Dk. 36 Erol ve Dk. 86 Muhittin (Pen) (Cihangir)



Aksa Süper Ligin 11. Haftasında ligde kötü gidişatı olan ve çıkış arayan China Bazaar Gençlik Gücü ile üst sıralardan kopmak istemeyen Cihangir arasındaki zorlu maçın galibi 3-1’lik skorla Cihangir oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk Cihangir oldu.

Dk. 15 Organize gelişen Cihangir atağında sağ kanattan Ali Öztürk’ün getirdiği topu ceza sahasına kesti. Gençlik Gücü ceza sahasında topla buluşan Babacar güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

Dk. 29 Gençlik Gücü atağında Cihangir ceza alanı içinde topla buluşan Mashumba’nın şutunda defanstan seken topla buluşan Ümitcan güzel bir vuruşla kaleci Mehmet’in yanından topu ağlarla buluşturdu. 1 -1

Dk. 36 Cihangir’in hızlı gelişen atağında Ali Öztürk’ün ara pasıyla Gençlik Gücü defansının arkasında topla buluşan Erol güzel bir vuruşla topu kaleci Kemal’ın yanından ağlara gönderdi. 1-2

İlk devre Cihangir’in 2 -1 üstünlüğünde tamamlandı.

Dk. 65 G.Gücü'nün sağ kanattan gelişen atağında Yaşar'ın ortasında kaleci Mehmet Yeşil’in tokatladığı top kısa düştü. Cihangir ceza sahası içinde topla buluşan Orhan'ın gelişine vuruşunda top kalecide kaldı.

Dk. 73 Cihangir'in kullandığı köşe atışında ceza yayı önünde topla buluşan Erol'un şutunda top az farkla üstten auta gitti.

Dk. 84 Hızlı gelişen Cihangir atağında Babacar'ın getirdiği topla buluşan Muhittin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sercan'ın şutunda kaleci Eren yatarak topu kontrol ediyor.

Dk. 86 Gençlik Gücü ceza sahası içinde topla buluşan Tacettin topa vurmak isterken defans tarafından çekilince yerde kaldı. Hakem pozisyonunun bitiminde penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Muhittin topu ağlara gönderdi. 1-3

Geriye kalan dakikalarda Gençlik Gücü’nün çabaları gol getirmedi ve maç Gençlik Gücü 1 – Cihangir 3 olarak tamamlandı.

