Cihangir kupada yoluna devam

Hafta sonu Süper Lig’de oynanan maçta 4-1 gibi farklı skorla yenilen Cihangir kupa maçında rakibi Gönyeli’yi penaltı atışları sonucunda 6-4 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı

Gönyeli StadıKerem Eran, Yusuf Bakar, Halil CanaloğluKemal Bağbal, Erdinç Börekçi (Dk.46 Kağan), Azat Tip, Isaac Owusu, Talat Dağer, Burak Koçar, Şükrü Erdoğan (Dk.54 Rıdvan), SampsonAgoha, Ahmet Hatay, Ulaş Candanal, Süleyman Aksaç (Dk.99 Mustafa Hacı)Hasancan Celal, Nurettin Gecekuşu, Taner Bingöllü, Selçuk Sergeç, Hakan Karacaoğlu, Muhittin Tümbül, Tacettin Köse, Erol Aksunlar, Ali Öztürk (Dk.71 Berhan), Barkın Özaşık, Zihni TemelciDk.39 (P) SampsonAgoha (Gönyeli) – Dk.30 Tacettin Köse (Cihangir)Dk.103 Azat Tip (Gönyeli), Muhittin Tümbül (Cihangir)NicosiaGroup Kıbrıs Kupası 2. Tur eşleşmesinde geçtiğimiz hafta sonu ligde karşılaşan Gönyeli ile Cihangir karşı karşıya geldi. Gönyeli Stadı’nda oynanan mücadelede penaltılar sonunda rakibine üstünlük kuran Cihangir çeyrek finale yükseldi.Maçın normal süresi 30. dakikada Cihangir’den Tacettin’in, 39. dakikada ise Gönyeli’denSampson’un penaltı golüyle 1-1’lik skorla tamamlandı.Mücadelenin uzatmalarında Gönyeli’den Azat, Cihangir’den Muhittin gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını on kişi bırakırken uzatmalarda da skor değişmedi.Seri penaltı atışlarında Cihangir Nurettin, Taner, Hakan, Tacettin ve Selçuk’un ayağından tüm atışları gole çevirdi. Gönyeli’den Ahmet Hatay, Burak Koçar ve Ulaş Candanal atışlarını gol yaparken SampsonAgoha atışını gole çeviremedi. Bu sonuçla 5-3’lük penaltılar ve toplamda 6-4’lük skorla adını çeyrek finale yazdıran taraf Cihangir oldu.