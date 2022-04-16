banner762
banner815
Yalova, Dörtyol’dan şen döndü
Yalova, Dörtyol’dan şen döndü
72 0
Huracan'ın evrimi devam ediyor
Huracan'ın evrimi devam ediyor
15 0
 
Favorilerin gecesi
Favorilerin gecesi
9 0
“YDÜ öncülüğünde KKTC sanat merkezine dönüştü”
“YDÜ öncülüğünde KKTC sanat merkezine dönüştü”
20 0
Balon balıklarıyla mücadele ne oldu?
Balon balıklarıyla mücadele ne oldu?
23 0
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
33 0
Doğamız çöplük olma yolunda
Doğamız çöplük olma yolunda
27 0
banner797
banner794

Cihangir, Kartal’ın kanadını kırdı

banner476

Muhittin(2) ve Mıshalı’nın golleri ile konuk ettiği Yenicami’yi 3-1 mağlup eden Cihangir haftayı 3 puanla kapattı

Cihangir, Kartal’ın kanadını kırdı
YER: Cihangir Stadı
HAKEMLER: İsfendiyar Açıksöz, Cenk Aras Özfuttu, İsmail Egeli
CİHANGİR: Mehmet, Osman, Mıshalı, Selçuk, Hakan, Muhittin, Erol, Barkın, Berkem, Berhan, Zihni.
YENİCAMİ: Ercan, Mehmet Göktaş, Yakup, Hascan, Asrın, Emirhan, Mehmet Çavuş, Koray, Keıta, Kaan, Selim.
GOLLER: DK 7, ve 66 Muhittin, Dk. 9 Mıshalı(Cihangir). DK 24 Pen Hascan(Yenicami).
 
AKSA Süper Lig’in 27’nci haftasında Başkent ekiplerinden Yenicami’yi konuk eden Cihangir, mücadeleyi 3-1 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.
Cihangir Stadı’nda oynanan maçta Cihangir’in gollerini 7’nci ve 66’ncı dakikada Muhittin Tümbül, 9’uncu dakikada da Mishali kaydederken, Yenicami’nin tek sayısı 24’üncü dakikada penaltı atışı sonrası Hascan’dan geldi.
Maçın ardından Cihangir 41 puana yükseltti ve Yenicami ile puanını eşitledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.