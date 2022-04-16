Cihangir, Kartal’ın kanadını kırdı

Muhittin(2) ve Mıshalı’nın golleri ile konuk ettiği Yenicami’yi 3-1 mağlup eden Cihangir haftayı 3 puanla kapattı

YER: Cihangir Stadı

HAKEMLER: İsfendiyar Açıksöz, Cenk Aras Özfuttu, İsmail Egeli

CİHANGİR: Mehmet, Osman, Mıshalı, Selçuk, Hakan, Muhittin, Erol, Barkın, Berkem, Berhan, Zihni.

YENİCAMİ: Ercan, Mehmet Göktaş, Yakup, Hascan, Asrın, Emirhan, Mehmet Çavuş, Koray, Keıta, Kaan, Selim.

GOLLER: DK 7, ve 66 Muhittin, Dk. 9 Mıshalı(Cihangir). DK 24 Pen Hascan(Yenicami).



AKSA Süper Lig’in 27’nci haftasında Başkent ekiplerinden Yenicami’yi konuk eden Cihangir, mücadeleyi 3-1 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

Cihangir Stadı’nda oynanan maçta Cihangir’in gollerini 7’nci ve 66’ncı dakikada Muhittin Tümbül, 9’uncu dakikada da Mishali kaydederken, Yenicami’nin tek sayısı 24’üncü dakikada penaltı atışı sonrası Hascan’dan geldi.

Maçın ardından Cihangir 41 puana yükseltti ve Yenicami ile puanını eşitledi.

