Cihangir ile Göçmenköy anı maçında yenişemedi

Merhum Hasan Mehter adına oynanan anı maçında Cihangir ile Göçmenköy 1-1 berabere kaldı

Süper Lig ekibi Cihangir Spor Kulübünün eski yöneticisi, köyün sevilen insanı merhum Hasan Mehter anısına düzenlenen Hasan Mehter Anı Maçında kazanan çıkmadı.

Merhum Hasan Mehter adına oynanan anı maçında Cihangir ile Göçmenköy 1-1 berabere kaldı. Cihangir kulübü tarafından geleneksel olarak her sezon öncesi düzenlenen anı maçında önceki gün Cihangir ile Göçmenköy takımları Cihangir Stadı’nda karşılaştı.

Beraberlikle tamamlanan maç sonunda her iki takıma da plaket verildi.

