Cihangir, Hasan Mehter’i anı maçıyla anacak

Cihangir Kulübü tarafından organize edilen Hasan Mehter Anı maçında Cihangir ile Mormenekşe takımları Cihangir Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
Cihangir Spor Kulübü’nün eski futbolcularından ve yöneticilerinden merhum Hasan Mehter anısına geleneksel olarak düzenlenen anı maçı yarın (11 Ağustos 2022, Perşembe) 17.30’da oynanacak.
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