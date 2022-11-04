Cihangir gözünü zirveye dikti

AKSA Süper Lig’de 7. haftanın açılış maçında Türk Ocağı, Cihangir’i konuk etti. Osman Özpaşa’nın yönettiği maçın ilk devresinde Muhittin’in kendi kalesine ve Selçuk’un kafa golleriyle 1 – 1 berabere tamamlandı. İkinci devrede Muhittin ve Tacettin’in golleriyle Cihangir maçı 3 – 1 kazandı

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Engin Akkagün, İbrahim Katmer

TÜRK OCAĞI: Hüseyin E. Tutuş, Ertaç Taşkıran, İlker İnceler, Şükrü Yiğit Bal, Yusuf Karaaziz (Dk.66 Ümit), Turgut Berke Kut, Doğukan Altuntaş, Yunus Emre İleli, Mohamed Sassi, Can Polat İnceler, Bilal Ceylan

CİHANGİR: Mehmet Yeşil, Nurettin Gecekuşu, Selçuk Sergeç, Erol Aksunlar, Mikail Sivri, Berhan Celme(Dk.46 Tacettin), Hakan Karacaoğlu, Muhittin Tümbül, Sercan Demirman(Dk.90 Abdurrahman), Yankı Aktül (Dk.75 Berkem), Babacar Diop,(Dk.88 Taner),

GOLLER: Dk.37 Muhittin Tümbül (KK) (Türk Ocağı) – Dk.41 Selçuk Sergeç, Dk.64 Muhittin Tümbül, Dk.84 Tacettin Köse (Cihangir)



AKSA Süper Lig’in 7. hafta açılış maçında Türk Ocağı ile Cihangir karşı karşıya geldi.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip öne geçse de mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf 3-1’lik skorla Cihangir oldu. Türk Ocağı 37. dakikada Muhittin’in kendi kalesine attığı golle öne geçerken, 41. dakikada Selçuk Sergeç’in kafa golüyle ilk yarı 1-1 tamamlandı.

64. dakikada Muhittin Tümbül bu kez kafa golüyle Türk Ocağı ağlarını sarsarak takımı Cihangir’i 2 – 1 öne geçirdi.

84. dakikada oyuna sonradan giren Tacettin’in attığı gol maçı Cihangir’in 3-1 kazanmasını sağladı.

Bu sonuçla ligde yenilgisizliğini sürdüren Cihangir 15 puana yükselirken, Türk Ocağı 6 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Cihangir, Miracle Değirmenlik’i konuk edecek. Türk Ocağı ise Yonpaş Dumlupınar’a konuk olacak.

