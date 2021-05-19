Cihangir Futbol Okulu çalışmalara başlıyor

Sporda antrenman ve müsabaka izinlerinin çıkması ile birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun antrenmanlara başlatma kararı ile Cihangir Gençlik Spor Kulübü Futbol Okulu da sezonu açıyor.
Hüseyin Kızmazoğlu koordinatörlüğündeki Cihangir Gençlik Spor Kulübü Futbol Okulu,24 Mayıs Pazartesigünü antrenmanlara başlayacak. Cihangir Gençlik Spor Kulübü Futbol Okulunda İngilizce, satranç eğitimlerinin yanı sıra daha birçok etkinlik yer alacak.
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