Cihangir evinin beyi

Stat: Cihangir Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Halil Atlar, Emir Turalı
Cihangir: Hasancan Celal, Mikail, Selçuk (Erol Aksunlar), Yusuf, Serge Abaka (Adewole), Sercan, Michel Landel, Uğur (Berhan), Hakan (Nurettin), Babacar, Muhittin Tümbül
Lefke: İrfan Özbay, Kaan Savaşkan, Yakup(Kasım), Okan (Gökhan Titiz), Mustafa, (Caner), Kemal Solkanat(Arda), Amstrong Chidi, Mustafa Süzgen, Erkan(Candy), Yao Kouassi, Christopher Fourmy
GOLLER: 45+7 Selçuk Sergeç Dk.59 Babacar (Cihangir) Dk.65 Christopher Fourmy (P) (Lefke)
AKSA Süper Lig’in 2’nci haftasında geçtiğimiz sezonun flaş ekiplerinden Cihangir, Lefke’yi sahasında konuk etti. Cihangir’de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanmasını bildi. Karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 45-7’nci dakikada Sekçuk Sergeç ve 59’uncu dakikada Babacar kaydederken, konuk ekibin tek golü 65’inci dakikada penaltıdan Christopher Fourmy’den geldi.
Cihangir 40’ıncı dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Ligin ilk haftasında Doğan Türk Birliği’ne mağlup olan Cihangir, böylelikle ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Lefke ise 2’nci haftayı boş geçerek 3 puanda kaldı.
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