Cihangir evinin beyi

Süper Ligin 2. Haftasında ilk haftayı puansız kapatan Cihangir konuk ettiği ilk haftanın galiplerinden Lefke’yi 2 – 1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

Cihangir StadıHüseyin Eyyüpler, Halil Atlar, Emir TuralıHasancan Celal, Mikail, Selçuk (Erol Aksunlar), Yusuf, Serge Abaka (Adewole), Sercan, Michel Landel, Uğur (Berhan), Hakan (Nurettin), Babacar, Muhittin Tümbülİrfan Özbay, Kaan Savaşkan, Yakup(Kasım), Okan (Gökhan Titiz), Mustafa, (Caner), Kemal Solkanat(Arda), Amstrong Chidi, Mustafa Süzgen, Erkan(Candy), Yao Kouassi, Christopher Fourmy45+7 Selçuk Sergeç Dk.59 Babacar (Cihangir) Dk.65 Christopher Fourmy (P) (Lefke)AKSA Süper Lig’in 2’nci haftasında geçtiğimiz sezonun flaş ekiplerinden Cihangir, Lefke’yi sahasında konuk etti. Cihangir’de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanmasını bildi. Karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 45-7’nci dakikada Sekçuk Sergeç ve 59’uncu dakikada Babacar kaydederken, konuk ekibin tek golü 65’inci dakikada penaltıdan Christopher Fourmy’den geldi.Cihangir 40’ıncı dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Ligin ilk haftasında Doğan Türk Birliği’ne mağlup olan Cihangir, böylelikle ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Lefke ise 2’nci haftayı boş geçerek 3 puanda kaldı.