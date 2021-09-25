banner583
Cihangir, evinde mutlu
Cihangir, evinde mutlu
9 0
Nefes kesen tatbikat
Nefes kesen tatbikat
15 0
 
MC20’ye “Yılın Ürün Tasarımı” ödülü
MC20’ye “Yılın Ürün Tasarımı” ödülü
22 0
"Elalemin kafasını ben yapacak olsam kokain satardım”
258 0
“Bu fiyatlarla alışveriş yapmak zor”
“Bu fiyatlarla alışveriş yapmak zor”
44 0
Masum canlar öldürülüyor!
Masum canlar öldürülüyor!
30 0
Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı
Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı
8 0
banner661

Cihangir, evinde mutlu

banner476

Cihangir, ikinci maçında Gönyeli’yi de Mishali’nin golüyle mağlup ederek, ikinci galibiyetini aldı. Gönyeli ise kötü oynadığı maçı kaybederken, ikinci haftada ilk mağlubiyetini aldı

banner666
Cihangir, evinde mutlu
Stadyum: Cihangir Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Fatih Bardakçıoğlu, İsmail Egeli
Cihangir: Hamit, Osman (55.Dk Barkın),Hakan, Selçuk (55.Dk Musa), Mishali, Nurettin (90.Dk Berkem), Muhittin, Tacettin (84.Dk Berhan), Ali, Taner, Zihni
Gönyeli: Kemal, Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can (86.Dk Kaan) (90.Dk Rıdvan), Kahraman, Yusuf (53.Dk Ulaş), Hamis (45.Dk Erdinç), Syyla, Ahmet Hatay, Süleyman
Goller:  44.Dk Mishali (Cihangir)
 
AKSA Süper Ligin ikinci haftasında Cihangir,ikinci maçında Gönyeli’yide mağlup ederek, ikinci galibiyetini alıp, 6 puana yükseldi. Gönyeli ise kötü oynadığı maçı kaybederken, ikinci haftada ilk mağlubiyetini alıp 3 puanda kaldı.
Cihangir’in golcüsü Luka Mishali ilk haftada olduğu gibi ikinci haftada da galibiyet golünü atıp, galibiyetin mimarı oldu.
20. Dk: Cihangir atağında Muhittin sol çaprazdan etkili bir şut çıkarttı ancak kaleci Kemal topu kornere çeldi.
34.Dk: Cihangir atağında Selçuk sağ çaprazdan topla ceza sahasına girdi. Müsait durumda şutunu çıkardı ancak kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi
43.Dk: Cihangir’de Mishali kendi kazandığı frikikte topun başına geçti. Kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan frikikteMishali’nin vuruşu savunmaya da çarparak ağlara gitti. Cihangir -Gönyeli: 1-0
50.Dk: Cihangir atağında Ali sağdan topu rakip yarı alana taşıdı ve ortasını yaptı. Mishali’nin kafa vuruşunda top üst direkten geri geldi
56.Dk: Gönyeli’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Gönyeli futbolcuları, Cihangir savunmasının topu eliyle uzaklaştırdığı gerekçesiyle penaltı bekledi ancak hakem Osman Özpaşa devam dedi
72.Dk: Cihangir atağında savunma arkasına sarkan Mishali bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti
84.Dk: Cihangir atağında Taner soldan ortasını yaptı. Mishali’nin kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.