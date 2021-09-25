Cihangir, evinde mutlu

Cihangir, ikinci maçında Gönyeli’yi de Mishali’nin golüyle mağlup ederek, ikinci galibiyetini aldı. Gönyeli ise kötü oynadığı maçı kaybederken, ikinci haftada ilk mağlubiyetini aldı

Stadyum: Cihangir Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Fatih Bardakçıoğlu, İsmail Egeli

Cihangir: Hamit, Osman (55.Dk Barkın),Hakan, Selçuk (55.Dk Musa), Mishali, Nurettin (90.Dk Berkem), Muhittin, Tacettin (84.Dk Berhan), Ali, Taner, Zihni

Gönyeli: Kemal, Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can (86.Dk Kaan) (90.Dk Rıdvan), Kahraman, Yusuf (53.Dk Ulaş), Hamis (45.Dk Erdinç), Syyla, Ahmet Hatay, Süleyman

Goller: 44.Dk Mishali (Cihangir)



AKSA Süper Ligin ikinci haftasında Cihangir,ikinci maçında Gönyeli’yide mağlup ederek, ikinci galibiyetini alıp, 6 puana yükseldi. Gönyeli ise kötü oynadığı maçı kaybederken, ikinci haftada ilk mağlubiyetini alıp 3 puanda kaldı.

Cihangir’in golcüsü Luka Mishali ilk haftada olduğu gibi ikinci haftada da galibiyet golünü atıp, galibiyetin mimarı oldu.

20. Dk: Cihangir atağında Muhittin sol çaprazdan etkili bir şut çıkarttı ancak kaleci Kemal topu kornere çeldi.

34.Dk: Cihangir atağında Selçuk sağ çaprazdan topla ceza sahasına girdi. Müsait durumda şutunu çıkardı ancak kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi

43.Dk: Cihangir’de Mishali kendi kazandığı frikikte topun başına geçti. Kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan frikikteMishali’nin vuruşu savunmaya da çarparak ağlara gitti. Cihangir -Gönyeli: 1-0

50.Dk: Cihangir atağında Ali sağdan topu rakip yarı alana taşıdı ve ortasını yaptı. Mishali’nin kafa vuruşunda top üst direkten geri geldi

56.Dk: Gönyeli’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Gönyeli futbolcuları, Cihangir savunmasının topu eliyle uzaklaştırdığı gerekçesiyle penaltı bekledi ancak hakem Osman Özpaşa devam dedi

72.Dk: Cihangir atağında savunma arkasına sarkan Mishali bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti

84.Dk: Cihangir atağında Taner soldan ortasını yaptı. Mishali’nin kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

