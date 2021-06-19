Cihangir, Erdoğan için devrede

Baf Ülkü Yurdu’nun başarılı kalecisi Erdoğan Nay, Süper Ligin 2 ekibi Küçük Kaymaklı ve Cihangir’den teklif almıştı.

Küçük Kaymaklı’nın, Raif’i transfer etmesinden sonra Erdoğan Nay için Cihangir’in transfer görüşmelerini ileriye taşıyıp taşımayacağı, ilerleyen günlerde belli olacak. Lefkoşa’da vatani görevini yapan Erdoğan Nay, bir süre İngiltere’de de forma giymişti.



