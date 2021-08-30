Cihangir, Emirali Şenkayalar’ı anacak

AKSA Süper Lig'de 2021 - 2022 sezonuna hazırlanan Cihangir'in düzenlediği anı maçları sürüyor.
Cihangir kulübü yöneticisi Emirali Şenkayalar’ın değerli babası, kulübün eski futbolcu ve yöneticisi merhum Ali Şenkayalar anısına anı maçı düzenlenecek. Cihangir Stadında 1 Eylül Çarşamba günü oynanacak olan Ali Şenkayalar Anı Maçında, Cihangir ile Esentepe karşılaşacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.