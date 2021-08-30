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Cihangir, Emirali Şenkayalar’ı anacak

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Cihangir, Emirali Şenkayalar’ı anacak
AKSA Süper Lig'de 2021 - 2022 sezonuna hazırlanan Cihangir'in düzenlediği anı maçları sürüyor.
Cihangir kulübü yöneticisi Emirali Şenkayalar’ın değerli babası, kulübün eski futbolcu ve yöneticisi merhum Ali Şenkayalar anısına anı maçı düzenlenecek. Cihangir Stadında 1 Eylül Çarşamba günü oynanacak olan Ali Şenkayalar Anı Maçında, Cihangir ile Esentepe karşılaşacak.
 
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