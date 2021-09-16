Cihangir deplasmanda kazandı

AKSA Süper Lig'de 2021-22 sezonunun açılış maçında Cihangir, deplasmanda Doğan Türk Birliği'ni 2-1 mağlup etti. Doğan Türk Birliği'nin Kaan ile 1 - 0 öne geçtiği maçın ilk devresi golcü Selçuk'un golüyle 1 - 1 tamamlandı. İkinci devrede Cihangir'in diğer golcüsü Lungelo Mishali skoru belirledi. 2 - 1

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Olgun Canik, Abdullah Genç

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem, Ahmet, Tunahan, Kenan, Koral, Ali, Doğukan, Billy, Tansel, Farouk, Kaan

Cihangir: Hamit, Nurettin, Osman, Hakan, Selçuk, Mishali, Muhittin, Tacettin, Ali, Taner, Zihni





AKSA Süper Ligde Girne Mete Adanır Stadı'ndaki açılış maçında Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasındaki mücadelenin kazananı 1 – 2’lik skorla Cihangir oldu.

Maçın 30. dakikasında stad ışıklarındaki sorun nedeniyle maç 8 dakika durdu. 42.dakikada Kaan Borova'nın golüyle Doğan Türk Birliği 1-0 öne geçti.

45+8.dakikada Selçuk Sergeç'in golüyle Cihangir eşitliği buldu. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. 68.dakikada LungeloMishali'nin golüyle Cihangir 2-1 öne geçti.Maçta başka gol olmayınca Cihangir maçı 2-1 kazandı.

Cihangir, böylelikle sezona şampiyonlukla başlayan Doğan Türk Birliği’ni deplasmanda mağlup ederek, ilk maçtan çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

AKSA Süper Ligde Girne Mete Adanır Stadı'ndaki açılış maçında Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasındaki mücadelenin kazananı 1 – 2’lik skorla Cihangir oldu.Maçın 30. dakikasında stad ışıklarındaki sorun nedeniyle maç 8 dakika durdu. 42.dakikada Kaan Borova'nın golüyle Doğan Türk Birliği 1-0 öne geçti.45+8.dakikada Selçuk Sergeç'in golüyle Cihangir eşitliği buldu. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. 68.dakikada LungeloMishali'nin golüyle Cihangir 2-1 öne geçti.Maçta başka gol olmayınca Cihangir maçı 2-1 kazandı.Cihangir, böylelikle sezona şampiyonlukla başlayan Doğan Türk Birliği’ni deplasmanda mağlup ederek, ilk maçtan çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.