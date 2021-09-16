Cihangir deplasmanda kazandı

Yer: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Olgun Canik, Abdullah Genç
Doğan Türk Birliği: Dursun Cem, Ahmet, Tunahan, Kenan, Koral, Ali, Doğukan, Billy, Tansel, Farouk, Kaan
Cihangir: Hamit, Nurettin, Osman, Hakan, Selçuk, Mishali, Muhittin, Tacettin, Ali, Taner, Zihni
AKSA Süper Ligde Girne Mete Adanır Stadı'ndaki açılış maçında Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasındaki mücadelenin kazananı 1 – 2’lik skorla Cihangir oldu.
Maçın 30. dakikasında stad ışıklarındaki sorun nedeniyle maç 8 dakika durdu. 42.dakikada Kaan Borova'nın golüyle Doğan Türk Birliği 1-0 öne geçti.
45+8.dakikada Selçuk Sergeç'in golüyle Cihangir eşitliği buldu. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. 68.dakikada LungeloMishali'nin golüyle Cihangir 2-1 öne geçti.Maçta başka gol olmayınca Cihangir maçı 2-1 kazandı.
Cihangir, böylelikle sezona şampiyonlukla başlayan Doğan Türk Birliği’ni deplasmanda mağlup ederek, ilk maçtan çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.
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