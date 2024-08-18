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Cihangir'de sessiz prova:0-0

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Cihangir'de sessiz prova:0-0
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Yeni sezon çalışmalarında son sürat devam eden takımlar hazırlık maçlarıyla da güçlerini görmeye çalışıyorlar.
Cihangir Stadı’nda süper ligin iki temsilcisinin mücadelesinde Cihangir ile Larnaka Gençler birliği takımları karşı karşıya geldi.
Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
 
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