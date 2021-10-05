Cihangir'de Perçinci dönemi

AKSA Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Cihangir'de sürpriz bir teknik adam değişikliği oldu. Teknik direktör Hasan Burgaç'ın sürpriz istifa kararı sonrasında takımın başına Emre Perçinci getirildi. Cihangir, Hamitköy maçına Emre Perçinci yönetiminde çıkacak.

Emre Perçinci’nin ekibinde antrenör Cemil Murat, kaleci antrenörü Tugay Atiker görev yapacak.

Cihangir Kulübü sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

C.G.S.K yönetimi olarak teknik direktör Hasan Burgaç ve ekibinin istifalarını sunmasının ardından alınan karar doğrultusunda teknik direktör Emre Perçinci ve ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Emre Perçinci’nin ekibinde antrenör Cemil Murat, kaleci antrenörü Tugay Atiker görev yapacaktır. Yeni hocalarımıza görevlerinde başarılar dileriz. Hasan Burgaç, Hüseyin Kızmazoğlu ve İrfan Güneş hocalarımızada katkılarından dolayı teşekkür ederiz.