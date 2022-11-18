Cihangir'de ayın futbolcusu Hakan Karacaoğlu

Süper Lig ekiplerinden Cihangir, takım içi motivasyona katkı sağlama adına ayın futbolcusu seçimine devam ediyor
İlk dört haftada Sercan Demirman'ı ödüllendiren Cihangir, 8. haftanın ardından ayın futbolcusu ödülünü Hakan Karacaoğlu'na verdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
8. Hafta sonunda Cihangir Gençlik Spor Kulübü ayın futbolcusu ödülünü futbolcumuz Hakan Karacaoğlu almıştır. Hakan Karacaoğlu ve tüm takımı tebrik eder başarılarının devamı diliyoruz!
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