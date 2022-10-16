Cihangir, çıkışa geçti

Aksa Süper Lig’de iki çıkış arayan takımın karşılaşmasında Cihangir, rakibi Hamitköy’ü 3-0 gibi farklı skorla mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini alarak çıkışa geçti

Stadyum: Cihangir Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Özal Çağlayan, Halil Atlar

Cihangir: Mehmet Yeşil, Nurettin, Selçuk,Babacar(57.Dk Tacettin),Hakan,Muhittin, Sercan Demirman (76.Dk Abdurrahman),Erol,Mikail(68.Dk Taner),Ali Öztürk (76.Dk Berhan),Yankı(68.Dk Berkem)

Hamitköy: Tolga,Ömer,Kemal,Emmanuel, Sercan Çoban, Mert(45.Dk Derviş), Cemre, Mehmet Koyuncu(Altan),Osman(45.Dk Serhat),İbrahim Güler, Ardahan

Goller: 22 ve 53.Dk Babacar,43.Dk Muhittin(Cihangir)

Kırmızı kart: 61.Dk Sercan Çoban(Hamitköy)



AKSA Süper Lig'in 4.haftasında Cihangir kendi evinde Hamitköy ile karşılaştı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğünde noktalandı.

17.Dk: Cihangir’de Yağış’ın kullandığı köle atışında Mikail kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga gole izin vermedi.

22.Dk: Cihangir atağında Ali Öztürk sağ kanattan ceza alanına girdi ve yerden topu arka direğe kesti. Arka direkte boş durumdaki Babacar vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 1-0 Hamitköy

29.Dk: Hamitköy’de sağdan ceza alanına gönderilen ortada Emmanuel topu kafayla ceza alanına gönderdi . Ardahan’ın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarıya gitti.

43.Dk: Cihangir’de kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan frikiği kullanan Muhittin vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 2-0 Hamitköy

53.Dk : Cihangir atağında Sercan Demirman sağ kanattan ceza alanına girdi ve rakibinden sıyrılıp topu kale ağzına gönderdi ve Babacar vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 3-0 Hamitköy

61.Dk: Hamitköy savunmasında Sercan, rakibi Yağış’a yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

71.Dk: Hamitköy atağında Emmanuel sert vurdu ancak kaleci Mehmet gole izin vermedi.



