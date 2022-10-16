Cihangir, çıkışa geçti

Stadyum: Cihangir Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Özal Çağlayan, Halil Atlar
Cihangir: Mehmet Yeşil, Nurettin, Selçuk,Babacar(57.Dk Tacettin),Hakan,Muhittin, Sercan Demirman (76.Dk Abdurrahman),Erol,Mikail(68.Dk Taner),Ali Öztürk (76.Dk Berhan),Yankı(68.Dk Berkem)
Hamitköy: Tolga,Ömer,Kemal,Emmanuel, Sercan Çoban, Mert(45.Dk Derviş), Cemre, Mehmet Koyuncu(Altan),Osman(45.Dk Serhat),İbrahim Güler, Ardahan
Goller: 22 ve 53.Dk Babacar,43.Dk Muhittin(Cihangir)
Kırmızı kart: 61.Dk Sercan Çoban(Hamitköy)
AKSA Süper Lig'in 4.haftasında Cihangir kendi evinde Hamitköy ile karşılaştı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğünde noktalandı.
17.Dk: Cihangir’de Yağış’ın kullandığı köle atışında Mikail kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga gole izin vermedi.
22.Dk: Cihangir atağında Ali Öztürk sağ kanattan ceza alanına girdi ve yerden topu arka direğe kesti. Arka direkte boş durumdaki Babacar vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 1-0 Hamitköy
29.Dk: Hamitköy’de sağdan ceza alanına gönderilen ortada Emmanuel topu kafayla ceza alanına gönderdi . Ardahan’ın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarıya gitti.
43.Dk: Cihangir’de kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan frikiği kullanan Muhittin vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 2-0 Hamitköy
53.Dk : Cihangir atağında Sercan Demirman sağ kanattan ceza alanına girdi ve rakibinden sıyrılıp topu kale ağzına gönderdi ve Babacar vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 3-0 Hamitköy
61.Dk: Hamitköy savunmasında Sercan, rakibi Yağış’a yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
71.Dk: Hamitköy atağında Emmanuel sert vurdu ancak kaleci Mehmet gole izin vermedi.
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