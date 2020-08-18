Cihangir, Çelme'yi taktı

Cihangir yönetim kurulu transferlerine devam ediyor. Cihangir, bonservisi Akova'da bulunan orta saha futbolcusu Berhan Çelme'yi transfer etti.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Gençler Birliği kulübünde forma giyen Berhan, 1yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına Cihangir'e transfer oldu.

Cihangir aynı zamanda geçtiğimiz sezon Gençler Birliği'nde oynayan kaleci Hamit'i de serbest transfer hakkından yararlanarak kadrosuna kattı.