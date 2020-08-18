Cihangir, Çelme'yi taktı

Cihangir yönetim kurulu transferlerine devam ediyor. Cihangir, bonservisi Akova'da bulunan orta saha futbolcusu Berhan Çelme'yi transfer etti.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Gençler Birliği kulübünde forma giyen Berhan, 1yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına Cihangir'e transfer oldu.
Cihangir aynı zamanda geçtiğimiz sezon Gençler Birliği'nde oynayan kaleci Hamit'i de serbest transfer hakkından yararlanarak kadrosuna kattı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.