banner411
banner69
Salih ile Esin, 'devam' dedi
Salih ile Esin, 'devam' dedi
75 0
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
22 0
 
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
33 0
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
33 0
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
31 0
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
18 0
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
21 0
banner460

Cihangir, Çelme'yi taktı

banner476

Cihangir, Çelme'yi taktı
Cihangir yönetim kurulu transferlerine devam ediyor. Cihangir, bonservisi Akova'da bulunan orta saha futbolcusu Berhan Çelme'yi transfer etti.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Gençler Birliği kulübünde forma giyen Berhan, 1yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına Cihangir'e transfer oldu.
Cihangir aynı zamanda geçtiğimiz sezon Gençler Birliği'nde oynayan kaleci Hamit'i de serbest transfer hakkından yararlanarak kadrosuna kattı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.