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Cihangir, Bekir Topuz’u anı maçıyla anacak

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Cihangir, Bekir Topuz’u anı maçıyla anacak
Aksa Süper Lig ekibi Cihangir Kulübü’nün eski futbolcusu, köyün sevilen insanı merhum Bekir Topuz anısına Bekir Topuz Anı Maçı bugün oynanacak.
Cihangir Stadı’nda saat saat 17.30’da Cihangir ile 1. Lig ekibi Düzkaya arasında oynanacak karşılaşmayla merhum Bekir Topuz anılacak.
HASAN MEHTER ANI MAÇI CİHANGİR’İN
Öte yandan Cihangir Kulübü merhum yöneticilerinden Hasan Mehter anısında geçtiğimiz gün Cihangir Stadı'nda oynanan maçta Süper Lig ekiplerinden Cihangir ile Birinci Lig ekibi Mormenekşe karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Cihangir 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu.
 
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