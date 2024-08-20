Cihangir, Bekir Topuz’u anacak

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Ligin güçlü ekibi Cihangir yeni sezon hazırlıklarını devam ettirirken, hazırlık maçlarıyla da gücünü sınamaya devam ediyor.

Bu bağlamda Cihangir Kulübü’nün eski futbolcusu, köyün sevilen insanı merhum Bekir Topuz anısına anı maçı oynanacak.

Bekir Topuz Anı Maçı’nda Cihangir takımı süper lig ekiplerinden Çetinkaya ile bugün kendi evinde mücadele edecek. Saat 17.30’da başlayacak karşılaşmaya Cihangir taraftarları davet edildi.

