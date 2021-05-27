Cihangir, Behiç ile anlaşamadı

Cihangir’de yeni sezona yönelik çalışmalar sürerken kadro da şekillendirilmeye başlanıyor.

Bu bağlamda görüşme yapılan ve maddi konularda anlaşma sağlanamayan deneyimli futbolcu Behiç Kum ile yollar ayrıldı.

Cihangir yönetimi önümüzdeki günlerde kiralık ve bonservisli göndermek istediği futbolcuların listesini açıklayacak.

