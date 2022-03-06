Cihangir Barkın’la kazanıyor

Aksa Süper Lig’de Play-out hattından uzaklaşmak isteyen Cihangir, konuk ettiği Yonpaş Dumlupınar’ı son haftalarda attığı gollerle puan ve puanlar kazandıran Barkın’ın golüyle 1-0 mağlup etti

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Ali E. Orçan, Hakan Gök

CİHANGİR: Mehmet Yeşil, Nurettin Gecekuşu, Zihni Temelci, Erol Aksunlar, Barkın Özaşık, Berhan Celme, Musa Şanlıer (Dk.53 Mishali), Selçuk Sergeç (Dk.85 Osman), Hakan Karacaoğlu, Tacettin Köse, Ali Öztürk (Dk.90 Caner),

Y. DUMLUPINAR: Türkkan Delideniz, Olcay M. Aykut, Mehmet Gürbıyık, Berke Zorba, Tuğra Yeşer (Dk.85 İsmail), Tahsin Kaya, Oladimeji Adewole(Dk.62 Turgut Çoban), Emre Soytürk, Jonathan Weston, Eray Vudalı, Burak Karabacak



Aksa Süper Lig’in 21. haftasında Cihangir ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi. Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Cihangir 1-0’lık skorla kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Cihangir’e galibiyeti getiren golü ikinci yarının henüz başında 46. dakikada Barkın Özaşık kaydetti.

Geçtiğimiz hafta oynanan Göçmenköy maçını da aynı skorla Barkın’ın golüyle kazanan Cihangir, bu haftayı da yine Barkın’ın golüyle aynı skorla kazanmış oldu.

Bu sonuçla oynadığı son dört karşılaşmada mağlup olmayan ve hanesine 8 puan yazdıran Cihangir 30 puana yükseldi.

Dört maçlık yenilmezlik serisi son bulan Yonpaş Dumlupınar ise 31 puanda kaldı.



