Cihangir alımını aldı

Stadyum: Cihangir Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Burak Mandıralı, Yusuf Atlar
Cihangir:Mehmet Yeşil, Nurettin, Mishali, Hakan Karacaoğlu(Dk.46 Berhan),Muhittin(Dk.75 Selçuk), Tacettin(Dk.85 Berkem), Erol, Ali Öztürk(Dk.72 Osman), Barkın, Taner, Zihni
BÜY:Erdoğan Nay, İbrahim Hatay, Hasan Sedatgil (Dk.44 MustafaGardiyanoğlu), Osita, Doğan (Dk.65 İbrahim Çağoğlu), Metin, Ömer (Dk.65 Mustafa Yorulmaz), Kubilay, Osman Yıldız, Hüseyin Paşa, Mustafa ÇağlarMustafa Çağlar
Goller: Dk.9 Mishali, Dk.10 ve 53 Muhittin, Dk.59 Ali Öztürk (Cihangir) – Dk.33 Ömer, Dk.35 Hasan Sedatgil (BÜY)
Süper Ligde Cihangir – Baf Ülkü Yurdu maçı gol düellosu şeklinde geçerken, 6 golün atıldığı maçı Cihangir’in gollerini Mishali, Muhittin 2 ve Ali Öztürk kaydetti. Baf Ülkü Yurdu’nun golleri ise Ömer Ulaş ve Hasan Sedatgil’den geldi.
Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Cihangir oldu.
9. dakikada Mishali ile öne geçen Cihangir bir dakika sonra Muhittin ile skoru 2-0 yaptı.
Baf Ülkü Yurdu ise toparlanarak 33. dakikada Ömer ve 35. dakikada Hasan Sedatgil’in golleriyle eşitliği yakaladı. İlk devrede 2-2’lik skorla tamamlandı.
İkinci devreye ev sahibi Cihangir yine iyi başladı.
53. dakikada Muhittin kendisinin 2.ci takımının 3. Golünüğ atarak skoru 3 -2 yaptı.
59. dakikada Ali Öztürk ile bir gol daha bulan Cihangir takımı oldu ve skor 4-2 oldu. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 4-2’lik skorla tamamlandı.
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