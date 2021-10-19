Cihangir aldı başını gidiyor

AKSA Süper Ligin alt sıralarında Baf Ülkü Yurdu, Binatlı ve Girne Halk son 3 sırada yer alırken, Yenicami, Hamitköy ve Türk Ocağı da sıkıntılı bölgede yer alıyor
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında Cihangir’in yıldızı Luka Mishali 7 golle öne geçerken, Billy Mehmet ve Emre Özsin, 5’er golle Mishali’yi konuk ediyor
Haftanın Takımı: Cihangir
Cihangir, iyi futbol sonrasında aldığı galibiyetlerle istikrarlı çıkışını sürdürürken Göçmenköy’ü de mağlup ederek namağlup liderliğine devam etti
Haftanın Yıldızı: Felix (Küçük Kaymaklı)
Küçük Kaymaklı’nın yıldızı Felix, zorlu Yenicami derbisinde rakip defansı hallaç pamuğu gibi atarken,attığı gol ve yaptığı asistle galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Direktörü: Şenol Cambulat (Merit Alsancak Yeşilova)
Merit Alsancak Yeşilovateknik direktörü Şenol Cambulat, futbolcularını kritik Doğan T,rk Birliği maçına iyi motive ederek, yerinde müdahalelerle galibiyetin mimarı olurken, namağlup takımının üçüncü sıraya yükselmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Kerem Eran
MHK’nın en çok tercih ettiği hakemlerden olan Kerem Eran, beşinci haftada zorluk derecesi yüksek 2 maçı başarıyla yöneterek, kalitesini gösterdi
Haftanın Kare Ası
Raif (KK)
Talat (Gönyeli)
Fidelis (MAY)
Mishali (Cihangir)
Haftanın Kare Ası
Mehmet (Lefke)
Ali Özbahar (Binatlı)
Azad (Gönyeli)
Mejdi (MAY)
Bilal (TOL)
Barkın (Cihangir)
Ünal (MTG)
Yasin (MAY)
Mustafa Süzgen (Binatlı)
Herman (Lefke)
Özgür (KK)
AKSA Süper Ligde beşinci haftadaoynanan maçlar alınan sonuçlar şöyle:
Binatlı – BÜY: 3 – 0
MTG – Mesarya, 1 – 0
Hamitköy – TOL, 1 – 2
GHE – Lefke, 0 – 1
Gönyeli – Dumlupınar, 1 – 0
YAK – KK, 0 – 2
DTB – MAY, 4 – 5
Cihangir – Göçmenköy, 2 – 0
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Cihangir GSK
|5
|4
|1
|0
|10
|3
|7
|13
|2.
|Gönyeli SK
|5
|4
|0
|1
|7
|3
|4
|12
|3.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|5
|3
|2
|0
|18
|10
|8
|11
|4.
|Küçük Kaymaklı TSK
|5
|3
|1
|1
|5
|2
|3
|10
|5.
|Lefke TSK
|5
|3
|1
|1
|6
|5
|1
|10
|6.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|5
|3
|0
|2
|7
|5
|2
|9
|7.
|Mesarya SK
|5
|3
|0
|2
|5
|3
|2
|9
|8.
|Mağusa Türk Gücü
|5
|2
|1
|2
|13
|7
|6
|7
|9.
|Doğan Türk Birliği
|5
|2
|1
|2
|10
|8
|2
|7
|10.
|Göçmenköy İYSK
|5
|2
|0
|3
|7
|10
|-3
|6
|11.
|Türk Ocağı Limasol
|5
|1
|1
|3
|4
|6
|-2
|4
|12.
|Hamitköy ŞHSK
|5
|1
|1
|3
|4
|7
|-3
|4
|13.
|Yenicami AK
|5
|0
|3
|2
|4
|7
|-3
|3
|14.
|Girne Halk Evi
|5
|1
|0
|4
|5
|11
|-6
|3
|15.
|Binatlı YSK
|5
|1
|0
|4
|5
|12
|-7
|3
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|5
|0
|2
|3
|3
|14
|-11
|2