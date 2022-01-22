Cihangir Akademi, Paris Saint Germain Akademi'yle dostluk maçları yapacak

Dünya futbolunun son yıllarda adından söz ettiren kulüplerinden biri olan Paris Saint Germain takımının Türkiye akademisi kamp yapma amacıyla ülkemize geliyor.

Acapulco Otel’de yapılacak bu kamp sırasında ülkemizin son yıllarda gelişen alt yapılarından biri olan Cihangir Akademi ile dostluk maçları yapacağı bildirildi. U-8, U-10, U-12, U14-15 ve U 16-17 kategorilerinde 26 Ocak tarihinde Acapulco Otel antrenman sahasında maçlar yapılacağı belirtildi.

Cihangir Spor Kulübü’nün sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Adamıza kamp yapmak için gelecek olan Paris Saint Germain Academy ile kurduğumuz bağlantı sonucunda dostluk maçlarımız yapılacak”

