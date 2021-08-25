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Cihangir Acapulco’da güç depoluyor

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Cihangir Acapulco’da güç depoluyor
AKSA Süper Lig ekiplerinden Cihangir, birçok Süper Lig takımının olduğu gibi sezon öncesi hazırlık kampı gerçekleştiriyor.
AcapulcoResort Otelde teknik direktör Hasan Burgaç yönetiminde günde çift idman yapan Cihangir’in kampı Cuma günü sona erecek. Cihangir, Cumartesi günü Binatlı ile Cihangir Stadında hazırlık maçı oynayacak.
 
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