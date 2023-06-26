Cigi Lapta’ya, Berkay Karşıyaka

Aksa Süper Ligin yeni ekiplerinden Miracle Karşıyaka’da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen futbolculardan Mehmet Gürpınar(Cigi) için bölge takımı Lapta devre girdi.
Lapta takımı Mehmet Gürpınar’ı renklerine bağlamak için Cigi’yle yaptığı görüşme olumlu geçerken, Miracle Karşıyaka ise bu futbolcunun transferine karşılık Lapta’nın genç yeteneği Berkay’ı istedi.
Transferin bayram sonrasında gerçekleşmesi bekleniyor.
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