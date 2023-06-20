Cigi, Girne Halk Evi’yle anlaştı

Süper Lig ekibi Karşıyaka ile yolları ayrılan deneyimli futbolcu Mehmet Gürpınar (Cigi), yeni sezonda takımının formasını giymeyecek.
Kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan deneyimli sağ kanat oyuncusu Mehmet Gürpınar, Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi ile prensipte anlaştı.
2022-23 futbol sezonunuBaf Ülkü Yurdu’nda geçiren Mehmet Gürpınar, kulüp yönetimlerinin de anlaşması halinde yeni sezonda Girne Halk Evi formasını giyecek.
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