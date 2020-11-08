banner480
banner69
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
8 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
82 0
 
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
18 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
25 0
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
31 0
Gecenin en hızlısı Macila
Gecenin en hızlısı Macila
12 0
YDÜ, Girne’de kazandı: 81-84
YDÜ, Girne’de kazandı: 81-84
27 0
banner529

Ciğerci Muro’dan, Hamitköy Akademi’ye katkı

banner476

Ciğerci Muro’dan, Hamitköy Akademi’ye katkı
Hamitköy Spor Kulübünde Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunun, Fırat Deniz koordinatörlüğünde faaliyete geçirdiği Hamitköy Akademi’de çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Sponsorların da katkı koymaya başladığı Hamitköy Akademi’ye Hamitköy girişinde faaliyet gösteren, ve nefis kebapları ve ciğerleri ile bilinen Ciğerci Muro Restorant da katkı yaptı. Hamitköy Akademi’nin forma sponsoru olan Ciğerci Muro’nun yaptırdığı kullanılmaya başlandı.
Hamitköy Akademi koordinatörü Fırat Deniz, çocuklara yapılan katkının, geleceğe yapılan katkı olduğunu söylerken, Ciğerci Muro Restoranta katkı için teşekkür etti.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.