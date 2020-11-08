Ciğerci Muro’dan, Hamitköy Akademi’ye katkı

Hamitköy Spor Kulübünde Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunun, Fırat Deniz koordinatörlüğünde faaliyete geçirdiği Hamitköy Akademi’de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sponsorların da katkı koymaya başladığı Hamitköy Akademi’ye Hamitköy girişinde faaliyet gösteren, ve nefis kebapları ve ciğerleri ile bilinen Ciğerci Muro Restorant da katkı yaptı. Hamitköy Akademi’nin forma sponsoru olan Ciğerci Muro’nun yaptırdığı kullanılmaya başlandı.

Hamitköy Akademi koordinatörü Fırat Deniz, çocuklara yapılan katkının, geleceğe yapılan katkı olduğunu söylerken, Ciğerci Muro Restoranta katkı için teşekkür etti.



