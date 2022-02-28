“Ciddi mahrumiyet ve kalıcı cezalar verilmeli”

Futbolcular Derneği,Necmi Bulut’a darp girişimi sonrasında yetkililerden ciddi mahrumiyet ve kalıcı cezalar verilmesini talep etti

Futbolcular Derneği, cumartesi 1. Lig’de Düzkaya ile Çetinkaya arasında oynanan ve maç sonunda yardımcı hakem Necmi Bulut’un darp edilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

“Esefle kınıyor, en ağır cezayı bekliyoruz” başlığı ile yapılan açıklamada Necmi Bulut’a darp girişimi sonrasında yetkililerden ciddi mahrumiyet ve kalıcı cezalar verilmesi talep edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“26/02/2022 tarihinde oynanan Düzkaya-Çetinkaya karşılaşmasının yan hakemlerinden futbol paydaşlarımızın, hakem kardeşlerinden Necmi Bulut hocamıza uygulanan darp girişimi ve şiddet için tarafımız yetkili kişilerden ciddi mahrumiyet ve kalıcı cezalar verilmesini talep ediyoruz.

Futbolun hakemiyle, futbolcusuyla, taraftarlarıyla bir aile olduğunu her zaman savunduğumuz bu küçücük adada diyalog ile çözülemeyecek bir şeyin olmadığının inancındayız. Olayda kim haklı, kim haksız bakmaksızın sahada 7'den 70'e şiddete başvuran kimseye tahammülümüz yoktur. Saygılarımızı sunar gereğinin yapılmasını can-ı gönülden bekliyoruz.”



