Çıdamlı’da belirsizlik sürüyor

Necati KÜLAHLILAR

AKSA Süper Ligde tarihinin ilk galibiyetini Türk Ocağı karşısında alan Mesarya’da, üçüncü haftada Küçük Kaymaklı ile oynanacak maçın hazırlıkları sürüyor.

Deplasmanda Küçük Kaymaklı ile oynanacak maç öncesinde takımın deneyimli yıldızı İbrahim Çıdamlı’yı maça yetiştirmek için adeta seferberlik ilan edildi.Türk Ocağı maçında ilk 11’de sahaya çıkmasına rağmen henüz 14. dakikada sakatlık nedeniyle yerine Eren Aktaş’a bırakmak zorunda kalan İbrahim Çıdamlı’nın doktor kontrolleri sürüyor. Bu arada Mustafa Yaşinses’in de tedavisi devam ediyor.



