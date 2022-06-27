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Çıdamlı, Mesarya ile nikah tazeledi

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Çıdamlı, Mesarya ile nikah tazeledi
Süper Lig ekiplerinden Mesarya’da yeni sezona yönelik çalışmalar devam ederken, teknik direktör Nazım Aktunç’un istekleri doğrultusunda sarı kırmızılılar iç transferde oyuncularıyla anlaşmaya devam ediyorlar.
Mesarya, deneyimli yıldızı İbrahim Çıdamlı ile de anlaştı. Teknik direktör Nazım Aktunç’un takımdaki önemli isimlerinden olan usta sol ayak yeni sezonda da Mesarya’nın başarısı için ter dökecek.

 
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