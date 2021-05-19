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Çiçen, Yenicami ile anlaştı

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Çiçen, Yenicami ile anlaştı
Hamitköy alt yapısından yetiştikten sonra Süper Lig'de A Takım forması altında başarılı maçlar çıkaran Mehmet Çiçen, özel nedenlerden dolayı Türkiye'ye gitmişti.
Mehmet Çiçen geçtiğimiz sezon Hamitköy'den izin alarak Yenicami ile görüşmüştü. Ancak sezon iptal edilince transfer gerçekleşmemişti. Mehmet Çiçen yeni sezon planlaması yapan Yenicami ile yeniden görüşmek için ülkeye geldi.
Hamitköy'ün de onayı ile Yenicami ile görüşen Mehmet Çiçen, opsiyonlu olarak siyah beyazlılara transfer olacak.
 
 
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