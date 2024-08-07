Cicaldau yol ayrımında

Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile yol ayrımında. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen yönetim, Rumen futbolcu için gelen teklifleri değerlendiriyor.
Westerlo’nun, 27 yaşındaki futbolcuyla da ilgilendiği belirtildi
Belçika ekibi, transfer şartlarıyla ilgili sarı kırmızılılardan bilgi aldı.
Pisa Kulübü de talipler arasında. İtalyan ekibinin, ilerleyen günlerde sarı kırmızılılara resmi teklif yapması bekleniyor.
Gaziantep Futbol Kulübü’nün de, 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği gelen haberler arasında.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.