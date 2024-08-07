Cicaldau yol ayrımında

Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile yol ayrımında. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen yönetim, Rumen futbolcu için gelen teklifleri değerlendiriyor.

Westerlo’nun, 27 yaşındaki futbolcuyla da ilgilendiği belirtildi

Belçika ekibi, transfer şartlarıyla ilgili sarı kırmızılılardan bilgi aldı.

Pisa Kulübü de talipler arasında. İtalyan ekibinin, ilerleyen günlerde sarı kırmızılılara resmi teklif yapması bekleniyor.

Gaziantep Futbol Kulübü’nün de, 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği gelen haberler arasında.



