China Bazaar Gençlik Gücü’nden toplu imza

Necati KÜLAHLILAR
China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün Kadın Futbol takımı için imzalar atıldı. Puma Kadınlar Ligi’nde sezona şampiyonluk parolası İle giren China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Kadın A Takımı, kulüp alt yapı ve kadın futbolu sorumlusu Umut Öksüz eşliğinde KTFF’de imzaları attılar.
Umut Öksüz: Hedefimiz şampiyonluktur.
Kulüp alt yapı ve kadın futbolu sorumlusu Öksüz “29 kadın sporcumuzla mücadele edeceğiz ve tek hedefimiz şampiyonluktur” dedi.
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