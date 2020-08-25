Soydan SAKALLI

Gençlik Gücü' de Osman Karamanlı başkanlığındaki yönetim kurulunun isteği ve önerisiyle, kulübün isminin China Bazaar Gençlik Gücü olması gündemiyle genel kurul gerçekleştirdi.

Cuma Erengil'in divan kurulu başkanlığı yaptığı olağanüstü genel kurul, başkan Osman Karamanlı'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Mazhar Ikbal'in de konuşmasını yaparken, bu isim değişikliğinin kendilerinin isteğiyle olmadığına özellikle vurgu yaparken, tamamen yönetim kurulunun isteğiyle bu gündemin oluştuğunu belirtti.