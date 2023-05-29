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Chelsea’de Pochettino dönemi

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Chelsea, teknik direktör MauricioPochettino 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

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Chelsea’de Pochettino dönemi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktörlük görevine, Arjantinli MauricioPochettino getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik direktörle 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere iki sezonluğuna anlaşma sağlandığı ve kontratta bir yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu belirtildi.
Premier Lig'de daha önce Southampton ve Tottenham'ı çalıştıran Pochettino, 2021'de göreve geldiği Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile lig ve Fransa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Büyük bütçeli transferler yapmasına rağmen bu sezon hedeflediği başarıların uzağında kalan Chelsea, ligi 44 puanla 12. sırada tamamladı.
 
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